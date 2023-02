Via libera definitivo per la Pedemontana

“Il Cipess ha dato il via libera al progetto definitivo della Pedemontana piemontese”. Ad annunciarlo il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto al termine della seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile in cui è stata firmata la delibera che consentirà l'avvio dei lavori.

"L'intervento rientra tra le infrastrutture strategiche prioritarie del Paese - ha aggiunto Pichetto -. E' un obiettivo importante, dal valore di 384 milioni di euro, che potenzierà in

maniera significativa la viabilità e le interconnessioni del territorio piemontese. Ringrazio tutti coloro che hanno portato avanti, per anni, con me questa battaglia. Sono molto

soddisfatto".

La cosiddetta pedemontana prevede il collegamento veloce tra l'autostrada A26 e il territorio del biellese, consentendo un percorso agevole verso Novara, Milano e Malpensa. Un'opera di cui si parla da vent'anni: il tracciato dovrebbe partire da Ghemme, nel novarese, per raggiungere Masserano. Tra gli interventi da realizzare anche un ponte di 800 metri a Gattinara sopra il fiume Sesia. Per il completamento bisognerà attendere la fine del 2027 o i primi mesi del 2028.

"E' un ulteriore passo verso la realizzazione di un'opera che il nostro territorio attente da tempo - così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi -. Il ministro Salvini aveva già annunciato a dicembre la propria disponibilità a finanziare l'infrastruttura e con la convocazione di questa mattina dimostriamo la determinazione di metterla a cantiere entro il 2024".