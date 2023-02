Piemonte baciato dalla fortuna

Superenalotto . Centrato il 6 da record che vale 371 milioni.Questi i numeri della combinazione vincente 1-38- 47- 52- 56- 66. Numero jolly 72 mentre il numero superstar è il 23. Si tratta del jackpot più alto al mondo . Le 90 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori. Ai 90 di loro che hanno indovinato il superpremio andranno 4 milioni di euro a testa. In Piemonte le vincite vanno , tra le altre, a Casale Monferrato al Caffè Centrale sulla statale 31 per Alessandria, a Carema, all Edicola Cartoleria in via Torino e poi a Torino nella Tabaccheria Lanteri in piazza Mattirolo e al Bar H in Via Sospello. Da venerdì si potrà cominciare a puntare a nuova sestina da sogno.