Vittoria numero 14 per Chieri

Importante affermazione casalinga per le collinari, al termine di una partita segnata da alti e bassi. Dopo aver perso il primo set 20 a 25, le ragazze di Chieri si sono imposte negli altri tre per 25 a 20, 25 a 23, 25 a 22.

Vittoria, seppur di misura, per Igor Novara che ha la meglio per 3 a 2 su Casalmaggiore. Ora le Novaresi sono quinte in classifica a due lunghezze da Chieri.

Le ragazze di Cuneo Granda Volley sono andate a vincere con un netto 3 a 0 sul campo del fanalino di coda, Macerata. Niente da fare per la formazione di Pinerolo che è uscita sconfitta, per 3 a 2, dal palazzetto della capolista Conegliano