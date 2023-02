Work for Peace, formazione lavoro per migranti

Un percorso di formazione professionale per trovare lavoro nel settore turistico cuneese. Sono 19 le persone che hanno partecipato al progetto “Work for Peace” ideato da Confcommercio. Si tratta di migranti che arrivano principalmente dall'Ucraina, ma anche da Libia, Marocco, Bangladesh, Gambia e Mali: ora potranno essere contattati dalle aziende che necessitano di figure per sopperire alla sempre crescente domanda di risorse, in particolare in alberghi, ristoranti e bar.

Il progetto è durato 35 ore, suddivise tra teoria e pratica. Tutti i partecipanti sono entrati in possesso della certificazione Haccp e della formazione generale e specifica in materia di sicurezza aziendale.

Un'iniziativa utile tanto alle imprese “che potranno risolvere il problema della carenza di personale”, quanto per i partecipanti “la maggior parte donne provenienti dall’Ucraina, che si trovano a vivere in una realtà diversa dalla propria nazione, ma che hanno dimostrato di voler provvedere economicamente alle proprie esigenze”, ha spiegato Luca Chiapella, presidente Confcommercio imprese per l’Italia della provincia di Cuneo.

Il corso si è avvalso della collaborazione della Caritas diocesana della provincia di Cuneo e dell'ufficio pastorale Migrantes: “Nella nostra sede giunge tanta gente che chiede aiuto con la conoscenza della lingua italiana – ha aggiunto Rosi Prekalori, responsabile ufficio pastorale Migrantes della diocesi di Cuneo-Fossano -. Si tratta di persone appena arrivate in Italia, ancora non inserite nel contesto sociale locale. La conoscenza della lingua è la prima cosa di cui necessitano”. Nicolò Cassano, operatore Caritas Cuneo, ha poi concluso: “Il nostro compito è stato quello di proporre alle famiglie da noi seguite questo progetto accompagnandole nel monitoraggio del corso cui hanno partecipato i familiari. I feedback, visti i risultati, sono stati tutti molto positivi”.