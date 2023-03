260mila euro per le tartufaie del Piemonte

Duecentosessantamila euro destinati alle domande di sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie, di impianto di piante tartufigene vocate ed all'allestimento di tartufaie didattiche, denaro reso disponibile dalla Regione che ha aperto da oggi il bando per la presentazione delle domande di sostegno.

Bando a sostegno delle tartufaie, i fondi

"Con questo bando la Regione sostiene il miglioramento del patrimonio delle tartufaie già esistenti per evitarne l'abbandono, il degrado e la perdita di produttività - afferma il vice presidente Fabio Carosso -. Il bando prevede l'aumento della superficie tartuficola per compensare la mancanza di prodotto in ambiente naturale. Puntiamo anche alla promozione della fruizione e delle conoscenze dell'ambiente tartufigeno mediante attività didattiche e informative".

Bando a sostegno delle tartufaie, come presentare le domande

Possono presentare domanda i soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli e/o forestali. Tutte le informazioni sul bando sono disponibili sul sito della Regione Piemonte.