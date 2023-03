Chivasso, bruciate le bandierine della festa degli Alpini

Bruciate le bandierine tricolori degli Alpini. E' successo la notte scorsa a Chivasso, dove sono in corso i festeggiamenti per il centenario della sezione locale delle Penne nere. Proprio alcuni Alpini, stamattina, si sono resi conto di ciò che era accaduto, mentre stavano allestendo il palco dove è stata celebrata la messa.



A raccontare i fatti è l'assessore regionale all'Istruzione, al Merito e al Lavoro, Elena Chiorino. “Un atto vile - commenta - oltraggioso per la Nazione e gravemente irrispettoso dell'onore del grande valore che gli Alpini rappresentano per la storia italiana. Non dobbiamo declassare questo attacco a mero atto vandalico, ma chiamiamo le cose con il proprio nome: vilipendio alla bandiera italiana”.



L'assessore auspica che anche la scuola possa dedicare tempo a parlare di democrazia e dialogo, affinché episodi del genere non si ripetano.

Condanna ciò che accaduto anche la deputata di Azione-Italia Viva, Daniela Ruffino. "Che sia stata una bravata, un atto vandalico o un'azione simbolica - dice - coloro che hanno bruciato le bandierine tricolore hanno commesso un reato punito dal codice penale, ma hanno pure oltraggiato la storia di un Corpo che ha dato tantissimo all'Italia, con coraggio, spirito di solidarietà, dedizione, impegno sociale. Basti pensare da ultimo al grande lavoro svolto durante la pandemia. Mi auguro che i responsabili di questo sfregio siano individuati e che possano capire la gravità di quanto hanno fatto".