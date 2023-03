Addio a Gianmarco Calleri, fu presidente del Toro

Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Gianmarco Calleri, ex presidente di Lazio e Torino. È morto a Roma all'età di 81 anni per problemi cardio-polmonari. Nato a Busalla (Genova) nel 1942, cominciò la carriera di calciatore in Piemonte nel Bacigalupo e arrivò fino alla serie B con le maglie di Novara, Monza e Lazio.

Si dedico poi all'attività imprenditoriale e nel 1986, con il fratello Giorgio e l'immobiliarista Renato Bocchi, acquistò lo stesso club biancoceleste. Sotto la sua guida la Lazio ottenne la storica salvezza in B del 1986/87 (nonostante i 9 punti di penalizzazione) e la successiva promozione, per poi cedere la società a Sergio Cragnotti.

Tornerà nel mondo del calcio due anni dopo, nel 1994, rilevando il Torino, che lasciò nel marzo 1997, con i granata alla seconda stagione consecutiva in B dopo la retrocessione del 1995-1996. Durante la sua presidenza, periodo in cui fu duramente contestato dai tifosi, venne chiuso per inagibilità lo stadio Filadelfia.

Successivamente Calleri guidò la squadra svizzera del Bellinzona dal 1998 al 2001.