Addio a Luigi Piccatto, lo storico fumettista di Dylan Dog

E' morto ad Asti a 68 anni Luigi Piccatto, uno dei più noti fumettisti italiani. Nato a Torino nel 1954, Piccatto ha cominciato a disegnare fumetti negli anni '70.

Nel 1977 aveva interrotto gli studi di medicina per dedicarsi a tempo pieno al fumetto, esordendo su Corrier Boy con la serie Chris Lean. Disegnò poi storie per Skorpio e Lanciostory e per la rivista Jeans avventure di Edifumetto, finché nel 1986 non fu contattato per prendere parte al nascente progetto Dylan Dog di Sergio Bonelli Editore. Per 'Dylan Dog' ha realizzato 47 albi.

Molto prolifico, per il personaggio creato da Tiziano Sclavi disegnò decine di storie, ben 33 sulla collana regolare, senza contare speciali e fuoriserie, e diventò preso uno degli autori più amati e rappresentativi della testata. Il suo stile ricco di dettagli giocava molto sulle ombre e sui volumi, così come sulle estremizzazioni, rendendo la sua matita molto adatta ai racconti più granguignoleschi.

Piccatto viveva e lavorava ad Asti, dove aveva organizzato intorno a sé uno studio con cui realizzò la miniserie fantasy Khor per Star Comics (2007) e che lo affiancavano nei suoi fumetti per Bonelli. Tra gli autori che hanno iniziato a lavorare con lui si possono citare Andrea Broccardo, oggi autore Marvel, Cristiano Spadavecchia (Magico Vento, Brendon, Morgan Lost) e le “Diabolike” Giulia Francesca Massaglia e Stefania Caretta.