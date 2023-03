Addio a Rino Icardi, voce dello sport

Nonostante vivesse a Roma ormai da oltre 60 anni ma non aveva mai dimenticato le sue radici alessandrine. Proprio in centro città, in via Schiavina, era nato il 18 maggio del 1937.

Rino Icardi, voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto” - insieme a Roberto Bortoluzzi, Sandro Ciotti ed Enrico Ameri -tra i più celebri cronisti sportivi, è mancato nella capitale alle soglie degli 86 anni.

Una vocazione al giornalismo precoce fin dai tempi del liceo , poi le prime collaborazioni con 'La Gazzetta dello Sport' e alla fine degli anni 50 l'ingresso in Rai, prima a

Torino e poi a Milano.

Nella sua lunga carriera molte edizioni del Giro d'Italia, degli Europei e dei Mondiali di calcio. L'ippica, infine, stata la sua grande passione.

Lavoro' anche al Gr2, diretto da Gustavo Selva, inviato in Vaticano per l'elezione di Giovanni Paolo II. E il 2 agosto 1980 fu il primo a dare, proprio al Gr2, la notizia della strage alla stazione di Bologna.