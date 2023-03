Affitti troppo alti, rischia di chiudere il centro cottura di Vercelli

Rischia di chiudere il centro cottura della Dussman a Caresanablot (Vercelli). A rischio 41 posti di lavoro. Nel centro vengono confezionati oltre 10mila pasti giornalieri per le scuole del Vercellese, oltre che per ospedali e strutture sanitarie. L'azienda ha deciso però di collocare altrove il servizio ristorazione, insieme ai dipendenti, a causa del contratto di locazione troppo alto e il contratto di affitto è

in scadenza a luglio. Per valutare la situazione è in programma venerdì 24 marzo un'assemblea unitaria convocata dalla CGIL, Cisl e Uil.

La posizione dei sindacati

La Dussman, precisano i sindacati, assicura che tutto il personale verrà ricollocato tra Torino e Novara: "Resta però da capire - dicono le sigle - quali siano le reali prospettive del personale dipendente, in larga misura con contratto part time e residente nel Vercellese". Secondo Lara Danesino, segretaria generale Filcams Vercelli-Valsesia, "La vertenza coinvolge dipendenti soprattutto femminili. Ci troviamo di fronte a una scelta organizzativa aziendale che penalizza soprattutto le donne".