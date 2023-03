Akronos Moncalieri a testa alta contro la corazzata Reyer Venezia

Le Lunette fanno soffrire più del previsto la Reyer Venezia, arrivata a Moncalieri con tutti i favori del pronostico. La Akronos Moncalieri soffre nel primo quarto, ma stravolge le carte in tavola nel secondo. Nella ripresa grazie alla difesa riesce a rimanere sempre in scia. Il 66-79 finale è fin troppo severo per le gialloblu.

Il tabellino della partita:

Akronos Libertas Moncalieri: Reggiani* 1, Sagerer* 8, Jakpa* 2, Mitchell* 14, Westbeld* 17, Sklepowicz 10, Salvini 2, Landi Al., Nicora, Giacomelli 6, Katshitshi 6.

All.re: Spanu Vice: Nicastro

Umana Reyer Venezia: Delaere* 13, Pan* 7, Yasuma* 8, Shepard* 24, Kuier* 13, Villa 2, Cubaj, Madera 2, Santucci 10, Nicolodi.

All.re: Mazzon Vice: Dall’ora, Di Chiara