Al via la Biennale Democrazia "Ai confini della Libertà"

Oltre 100 incontri, più di 220 ospiti italiani e internazionali, cinque mostre e il contributo di circa 150 volontari. E' il fitto programma dell'ottava edizione della Biennale Democrazia al via a Torino. Fino al 26 marzo eventi su quattro itinerari tematici: Liberi tutti, Conflitti di libertà, La libertà come format e Immaginare la libertà, a cui quest'anno si aggiungono le sezioni Democrazia Futura, dedicata ai giovani e alle scuole, e Democrazia Diffusa, in sinergia con le realtà culturali del territorio.

Apertura

A inaugurare la manifestazione il 22 marzo al Teatro Carignano il dialogo “Come nasce una dittatura”, tra la giornalista e attivista turca Ece Temelkuran e la reporter Francesca Mannocchi, che sarà anche ospite del carcere per condividere con i detenuti la sua esperienza a Kiev e riflettere sul tema della privazione della libertà imposta dalla guerra.

Ospiti internazionali

Tra gli ospiti internazionali anche l’esperto di politica e cyberspazio Stéphane Grumbach; Rahel Jaeggi, filosofa della scuola di Francoforte; Xavier Tabet, italianista da Parigi; Isabelle Ferreras, filosofa, autrice del Manifesto del lavoro; l’economista dell’ILO Uma Rani; lo storico e politologo Jean-François Bayart; il filosofo e storico Mikhail Minakov; lo storico Bohdan Shumylovych; e per finire l’archeologo di fama internazionale David Wengrow.

Programma completo sul sito di Biennale Democrazia.