Al via la Milano Torino 2023, arrivo ad Orbassano nel pomeriggio

Milano Torino, edizione numero 104. 192 km da percorrere da Rho a Orbassano. Si parte alle 11.30 di mercoledì 15 marzo. L’arrivo nel Torinese è previsto intorno alle 16.30. Il percorso è particolarmente adatto alle ruote veloci. La gara anticipa di tre giorni la Milano-Sanremo.

Nel Torinese, i ciclisti passeranno da Villareggia, Mazzé, Caluso, Foglizzo, San Benigno Canavese, Lombardore, San Francesco al Campo, Cirié, Robassomero, Fiano, La Cassa, Pianezza, Caselette, Avigliana, Trana, Bruino e Orbassano.

L'arrivo nel pomeriggio ad Orbassano dove saranno apportate modifiche alla viabilità e alle linee di trasporto pubblico. Qui tutte le informazioni utili.

Si tratta della corsa su due ruote più antica del mondo. È nata nel 1876, quando otto corridori, anzi velocipedisti, si sfidarono in sella a biciclette primordiali. Ad organizzarlo fu il Veloce-Club di Milano il 25 maggio di quell’anno, con partenza da Porta Magenta a Milano alle 4 di mattina. Da Milano si andava in direzione Magenta, Trecate, Novara, Cameriano, Borgo Vercelli, Vercelli, S.Germano, Tronzano, Cigliano, Chivasso, Settimo e Torino, con arrivo posto presso la “barriera” di Porta Milano a Torino. Poteva parteciparvi chiunque volesse provare a cimentarsi in quella che al tempo era una vera e propria pazzia: il Veloce-Club Milano aveva posto un numero minimo di 10 partecipanti per far partire la gara, ma alla fine decise di dare il via alle danze anche solo con 8 velocipedisti. La prima Milano-Torino creò scalpore, in tanti si opposero a quella follia, così per 17 anni non venne più organizzata. Tornò solo nel 1893.