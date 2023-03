Alessandria, chiude il corso di laurea in Lettere

Chiude il corso di laurea in Lettere ad Alessandria dell'Università del Piemonte orientale. Niente più immatricolazioni a partire dal prossimo anno accademico, ha annunciato alla Stampa il rettore Gian Carlo Avanzi: “Abbiamo pochi studenti ed è uno sforzo enorme tenere aperti due corsi di studio in due città diverse, vista la presenza della stessa facoltà nella vicina Vercelli”. Il corso “verrà mantenuto a Vercelli e chi vorrà iscriversi potrà andare là. Duplicare corsi come Economia, che hanno un certo seguito, è corretto ma dall’altra parte non lo è tenerne in vita altri che non hanno una grossa attrattività”. Il cambiamento non avrà invece conseguenze sugli attuali iscritti, una quindicina, che potranno continuare a frequentare ad Alessandria.