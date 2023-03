Ancora un pareggio per l'Alessandria che non riesce a infrangere la lunga serie di mancate vittorie casalinghe. Nella 32ma giornata di Serie C, il match con la Fermana finisce 1 a 1 con un goal di Martignago nel primo tempo. La Fermana reagisce nella ripresa con un goal di Busatto. “Non vinciamo mai”, il coro partito dalla gradinata nord del Moccagatta. In casa i grigi non vincono da due mesi.