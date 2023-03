Alessandria, il nuovo ospedale sorgerà nell'area Borsalino

Il nuovo ospedale di Alessandria sorgerà nell'area Borsalino, nel quartiere Galimberti, in una zona strategica per la città. Avrà 538 posti letto (18 in più rispetto a quelli attuali, con incremento in area medica e chirurgica) e avrà l’obiettivo di realizzare 20mila interventi chirurgici all’anno e 260 mila prestazioni ambulatoriali. 370 mila euro il costo dell'opera.

Il progetto è stato presentato nell’incontro tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, i Direttori generali dell’Asl Valter Alpe e dell’Asl Luigi Vercellino e i Sindaci della rappresentanza dei Comuni dell’Asl. Presente anche il rettore dell’Universita Piemonte Orientale Gian Carlo Avanzi in virtù delle interconnessioni previste con l’ospedale.

Il nuovo ospedale è ideale per prossimità all’ospedale infantile, al campus universitario e all’indotto della città, dicono dalla Regione. L’area è anche già in sicurezza idrogeologica e consente di rispettare i tempi necessari per il finanziamento Inail di 300 milioni. Entro aprile il protocollo di intesa ed entro settembre via alla gara di progettazione

Durante l’incontro la Regione ha detto che il nuovo ospedale sarà realizzato con fondi garantiti dall’Inail all’interno di un plafond complessivo assegnato al Piemonte di un miliardo e 640 milioni.

L'area Borsalino, soprannominata “zona 2”, è adiacente alla tangenziale, nel quartiere Galimberti, la migliore scelta - dice ancora la Regione - perché garantisce tempi e costi di messa in sicurezza idrogeologica compatibili con la stringente tempistica imposta da Inail per assicurare il finanziamento.

L’area si trova poi in una “posizione ravvicinata rispetto all’ospedale pediatrico” per cui la Regione ha in programma un piano di investimenti e ristrutturazione da 30 milioni di euro.

La nuova area è infine in posizione baricentrica rispetto alla città e quindi a supporto dell’indotto economico e commerciale del territorio.

Il presidente Cirio ha detto: "La zona Borsalino, nel quartiere Galimberti, richiede interventi per 6 milioni di euro, sostenibili con il bilancio regionale in tempi congrui con quelli stabiliti da Inail, oltre ai 15 già in programma. Lo studio relativo a quest’area - prosegue il presidente - sarà trasmesso al Comune di Alessandria, al presidente della rappresentanza dei sindaci dell’Asl, ovvero il sindaco di Tortona e al presidente della Provincia che si è impegnato a far pervenire le osservazioni entro 30 giorni, in modo da procedere secondo la tempistica stabilità dall’Inail. Entro aprile potremo sottoscrivere il protocollo di intesa che dà il via formale all’iter per la realizzazione dell’ospedale di Alessandria”.

L'Assessore Icardi ha aggiunto: "Dal punto di vista logistico l’area dell’aeroporto sarebbe stata la più idonea, ma le elevate criticità dal punto di vista idraulico e idrogeologico richiederebbero costi e interventi non compatibili con l’esigenza di realizzare l’ospedale al più presto. Per questo abbiamo individuato la nuova area, su cui ora attendiamo in tempi rapidi le osservazione e il parere del Comune in modo da poter partire con la progettazione”.

Il costo dell’opera ammonta a circa 370 milioni, di cui 300 già previsti per questo intervento da Inail, a cui vanno aggiunti gli eventuali maggiori costi dovuti all'incremento del prezzo dell'energia e delle materie prime che potranno comunque essere coperti grazie a una convenzione con Inail che consente alla Regione di redistribuire le risorse risparmiate da altri interventi realizzati con forme di finanziamento alternative a quella dell’Inail.

Nella notta della Regione si precisa che la tempistica prevede che l’Asl aggiudichi la gara per il progetto di fattibilità tecnica economica, per un valore di 3 milioni di euro che saranno anticipati dalla Regione, entro 30 settembre 2023. Il progetto dovrà essere concluso entro il 30 giugno 2024, per arrivare alla consegna del progetto definitivo a Inail entro il 31 dicembre 2025.