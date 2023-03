Alla reggia di Venaria in mostra il Lattes pittore

Intellettuale eclettico, Mario Lattes fu scrittore, editore, promotore culturale, collezionista e pittore, un aspetto - quest'ultimo che nel centenario della nascita viene celebrato con una mostra alla reggia di Venaria fino al 7 maggio.

Un'occasione per scoprire questo lato della sua arte e personalità, racchiuso in più di 50 opere tra cui una decina mai esposte prima.

Dal sogno alle tematiche oniriche con una predilezione speciale per gli automi, i manichini, le marionette, come quelle presenti nell'autoritratto manifesto che meglio lo rappresenta, perché come racconta alle nostre telecamere la moglie, Caterina Bottari Lattes, lui le amava. Ne era appassionato perché per lui rappresentavano l'umanità.

La mostra si inserisce tra gli eventi a cura della fondazione Bottari Lattes organizzati in occasione del centenario.

Nelle interviste di Maria Valeria Vendemmia Caterina Bottari Lattes, moglie di Mario Lattes e fondatrice della Fondazione e Vincenzo Gatti curatore della mostra.