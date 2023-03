A Torino e provincia è allarme per il forte vento. Sono decine le richieste di intervento arrivate nelle ultime ore alla sala operativa dei vigili del fuoco. Tra le segnalazioni, rami pericolanti e le coperture a rischio: le raffiche potrebbero, infatti, portare via tettoie e tendoni e occorre intervenire per la loro messa in sicurezza.