In onda lo speciale TGR da Torino sul FAI

Primo fine settimana di primavera, e dunque anche delle tradizionali aperture delle Giornate FAI. Oggi dalle 9 su Rai3 in onda uno speciale della TGR in diretta dal cuore di Torino, Palazzo Perrone di San Martino.

Inizia da qui il nostro viaggio nell'Italia più bella, oggi dedicata all'impegno del Fai nel campo della tutela del paesaggio, e dunque anche della flora e della fauna di tanti ecosistemi a rischio. E grazie al FAI, per la prima volta si apre al pubblico, in questa edizione 2023, un intero quartiere nato e dedicato proprio all'assistenza dei più fragili: il Distretto Sociale Barolo, a Torino, fortemente voluto a nell'800 dai Marchesi di Barolo, non si rivolge più soltanto alle giovani in difficoltà ma a nuovi strati della società, che in quei 200 anni di storia è profondamente cambiata.

Segui la diretta su https://www.raiplay.it/dirette/rai3