Allegri: "Chiesa? Non convocato. Torna contro l'Inter in Coppa Italia. Pogba non so dirlo"

"Chiesa non è convocato: ha ancora un po' di fastidio e ha lavorato sotto la soglia del dolore, speriamo di averlo a disposizione per martedì". A sorpresa, nella conferenza stampa della vigilia, Massimo Allegri ha annunciato il forfait dell'attaccante per la sfida di domani, sabato primo aprile, contro il Verona. "Di Maria c'è così come Vlahovic, Milik e Kean - aggiunge l'allenatore - ed è importante averli tutti perché saranno fondamentali anche i cambi". E su Pogba: "Non so dire al momento quali saranno i tempi di recupero - spiega Allegri sul francese- e anche se l'adduttore sta bene, ora vedremo come risponderà il ginocchio".



Nonostante l'enigma giustizia sportiva, è tornato l'entusiasmo in casa Juve. Domani sera lo Stadium sarà sold out, un tutto esaurito che sarà replicato martedì nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Prima, però, c'è il Verona da affrontare, terzultima forza in Serie A, ma squadra sempre ostica per l'undici di Allegri. La pausa delle nazionali ha riportato a Torino un Vlahovic rigenerato: tre gol realizzati con la sua Serbia, doppietta al Montenegro e una rete contro la Lituania. Il suo compagno Kostic torna a disposizione dopo l'apprensione per un fastidio al tendine. Partirà dalla panchina Di Maria, rientrato ieri alla Continassa dopo la trasferta a base di festeggiamenti con l'Argentina. Con lui Paredes che domani, però, è fuori per l'espulsione rimediata a fine gara con l'Inter.

In casa Toro piccola emergenza infortuni. E lunedì c'è la sfida chiave per le speranze europee. Contro il Sassuolo non ci sarà di sicuro Ilic, pezzo pregiato arrivato proprio dal Verona a gennaio, ma fermato da una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento al Filadelfia. Out anche l'esterno Aina. Le buone notizie sono il ritorno di Lazaro e del centravanti Pellegri. Ma finiscono qua: in dubbio ancora Miranchuk e Karamoh.