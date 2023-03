Allegri. "Conta solo la classifica del campo. Difendiamo il secondo posto"

Per Max Allegri la sola classifica che conta è quella del campo che dice che i bianconeri sono al secondo posto, saldamente in corsa per la Champions League. Ciò che accadrà il 19 aprile con il ricorso si vedrà e comunque non deve interessare la squadra. Il tecnico lo ripete alla vigilia del derby d'Italia con l'Inter in una partita che considera come un vero e proprio scontro diretto. Quali siano le insidie di una partita che ad aprile si ripeterà nella semifinale di Coppa Italia Allegri lo sa bene, a partire dal ritrovato ottimismo nerazzurro dopo il passaggio del turno in Champions.

Anche la Juve ha però ottimi motivi per essere carica, nonostante il deludente secondo tempo di Friburgo. Chiesa e Di Maria saranno disponibili, ma l'arma in più a San Siro potrebbe chiamarsi Dusan Vlahovic che proprio in Germania si è sbloccato dopo un mese di digiuno. La Juve che da una porta o da un portone vuole rientrare in Europa ha bisogno della sua punta più affilata.