Attese raffiche di vento fino a cento all'ora sul Piemonte. Rischio incendi boschivi

Vento forte, con raffiche anche oltre i cento chilometri all'ora, è previsto per la giornata di lunedì 27 marzo sulle alte valli piemontesi, tra Torinese, Canavese, Biellese, alto Vercellese e Vco. La causa è il transito di una perturbazione atlantica sulle Alpi, che porterà a un'intensificazione dei venti di foehn sulla regione, come fa sapere Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Il fenomeno dovrebbe cessare nella serata di lunedì, per lasciare il posto a un brusco calo delle temperature.

Oltre ai possibili danni provocati dalle raffiche, a preoccupare è anche lo stato della vegetazione, molto secca a causa della prolungata siccità. È elevato il rischio di incendi boschivi su pianure, colline e aree di medio-bassa montagna.