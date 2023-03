Alpignano, stop alle unghie finte a scuola

Coloratissime, lunghe, e ricostruite. Ma non possono essere portate a scuola. Unghie finte al bando all'istituto comprensivo di Alpignano, in provincia di Torino. Possono essere “dannose per la salute e possono ferire”, questa la motivazione contenuta in una circolare della dirigente scolastica Silvana Andretta di cui dà notizia il quotidiano “la Stampa”. Il consiglio è comparso sul registro elettronico della scuola secondaria Tallone, scatenando non poche polemiche.

La circolare

Tra le motivazioni si legge che “tantissimi esperti del settore sconsigliano una ricostruzione sotto i 18 anni” sebbene non esistano divieti di legge. Inoltre le unghie lunghe potrebbero “inficiare anche la valutazione sui compiti” svolti in classe. Il richiamo è a un “abbigliamento semplice e adeguato”. Nella stessa circolare, la dirigente scolastica ha vietato pure gli smartwatch con collegamento a internet e che permettano di filmare, fotografare o giocare ai videogiochi. “Sono equiparabili - spiega - ai telefoni cellulari e quindi valgono le direttive imposte dalla normativa vigente e dal regolamento di istituto”.