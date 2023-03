Anticipi amari per le piemontesi

Nell'anticipo della nona giornata di ritorno del campionato di serie A1 di volley femminile, sconfitte al vertice per Fenera Chieri e Igor Novara.

Le collinari sono state battute in casa da Vero Volley Milano per 0 a 3 (23-25, 20-25, 18-25), che bissa il successo dell'andata. Molto combattuto il primo set fino sul 23 pari. Tanto agonismo anche nella seconda frazione di gioco, poi le milanesi prendono il largo. Altro passo falso per le padrone di casa dopo lo 0-3 per mano della Savino Del Bene.



Ora Chieri deve pensare alla finale di andata della Challenge Cup con le romene del Lugoj il prossimo 15 marzo al Pala Gianni Asti.

Sempre nell'anticipo di serie A1, finisce 3 a 1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-13) per Imoco Volley Conegliano ai danni di Igor Novara. Brutto stop per le piemontesi, reduci dalle vittorie al tie-break con Casalmaggiore e Firenze e ora al 4° posto in

classifica.

Dopo ventidue partite disputate, Igor e Fenera sono a quota 42 punti.

Alle 17.00 il derby tra Cuneo e Pinerolo.