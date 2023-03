Approvate le scadenze della Tari. Aumenti in vista per la tassa sui rifiuti

Approvate dal Consiglio Comunale di Torino le scadenze per il pagamento della tassa rifiuti (Tari) per il 2023.

Per le utenze domestiche sono previste tre rate di acconto e una a saldo. Le tre rate di acconto devono essere pagate entro il 28 aprile, 31 maggio e 30 giugno (oppure in un’unica rata entro il 31 maggio), il saldo va pagato entro l’11 dicembre. L’acconto è calcolato applicando il 55% delle tariffe approvate per l’anno 2022.

Per le utenze non domestiche, le scadenze degli acconti sono 31 marzo, 12 maggio e 14 luglio (oppure in un’unica rata entro il 15 giugno), il saldo entro l’11 dicembre. L’acconto è calcolato applicando l’85% delle tariffe approvate per l’anno 2022.

Nella stessa seduta del consiglio comunale che ha approvato le scadenze non si è ancora deciso l'eventuale aumento, che appare comunque scontato, visto l'aumento generale di tutti i costi ed anche della raccolta rifiuti, che potrebbe lievitare complessivamente di circa due milioni per il comune di Torino.

C'è poi un problema burocratico per chi ha cambiato residenza tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. La migrazione dei dati dall'anagrafe all'ufficio tributi non è avvenuto automaticamente. Il Comune sta provvedendo allo spostamento manuale, ma il ritardo sarà inevitabile e così circa 14 mila torinesi riceveranno l'avviso di pagamento in ritardo.