Archiviazione per l'inchiesta sui morti per covid nelle RSA

“Non vi sono elementi documentali per affermare che eventuali e diverse condotte, ipoteticamente perfettamente aderenti alle indicazioni ministeriali e regionali del tempo, avrebbero sortito effetti salvifici o impedito il verificarsi dei contagi”. È scritto nelle motivazioni dell'ordinanza con cui il giudice Agostino Pasquariello ha archiviato l’inchiesta sui morti per Covid nelle Rsa torinesi Chiabrera e D’Azeglio del Gruppo Gheron. Sedici persone erano indagate con l’ipotesi di reato di epidemia colposa, tra dirigenti della società e componenti della commissione di vigilanza ASL. Il giudice dell'udienza preliminare aveva accolto la richiesta del pubblico ministero Giovanni Caspani di archiviare l'inchiesta. In passato il Giudice aveva chiesto al PM un supplemento di indagine per cercare un'eventuale evidente correlazione tra le condotte degli indagati e la morte degli anziani trasferiti nelle Rsa e tra esse.

Secondo il GUP anche se ci furono effettivamente omissioni e non vennero rispettate “regole cautelari minime”, non si può stabilire un nesso causale certo tra il mancato rispetto delle regole e i decessi con “un accertamento rigoroso e condotto su basi scientifiche”.

I familiari delle vittime fanno comunque notare che anche nelle motivazioni dell'archiviazione si ribadisce che i comportamenti degli indagati non furono leciti. Alle famiglie rimane la strada della giustizia civile. Nella primavera del 2020 furono circa 60 i morti nelle RSA oggetto dell'inchiesta della Procura di Torino.