Armato di pistola minaccia due donne in un condominio a Tortona

Un uomo di origini messicane è stato bloccato dai carabinieri di Tortona, nell'alessandrino. Armato di una pistola risultata poi una scacciacani, aveva minacciato due donne all'interno di un condominio. E' accaduto in via Giuseppe Di Vittorio e sebbene ci siano ancora elementi da chiarire non si esclude che si sia trattato di un tentativo

di rapina.

Le due donne minacciate sono originarie dell'Est Europa. Una di loro si sarebbe ferita durante la fuga, sembra lanciandosi da un balcone al primo piano. Entrambe sono state portate in ospedale, ma le loro condizioni non risulterebbero gravi.

Accertamenti e perquisizioni sono in corso