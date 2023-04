Arrestati con un panetto di hashish con il volto del topo Jerry

Un panetto di hashish di quasi 100 grammi con il volto del topo dei cartoni animati Jerry, oltre a sei dosi di cocaina. I carabinieri di Tortona hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 26enne e una 21enne, entrambi di origine marocchina, domiciliati nel Pavese. A bordo di un'auto, guidata dalla donna, hanno tentato di evitare una pattuglia di militari, che però li ha raggiunti e controllati. L'uomo aveva nel giubbotto un involucro contenente dell'hashish, gli altri stupefacenti sono stati ritrovati dentro l'automobile. Dopo la convalida, sono stati disposti la custodia in carcere per il 26enne e l'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria per la 21enne.