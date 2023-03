Arrestato il ladro "ballerino"

E' un 23enne di nazionalità marocchina il giovane arrestato dagli agenti della Questura di Novara cui si addebitano almeno sette precedenti reati, rapine e furti.

Nei giorni scorsi una volante era intervenuta nel quartiere di Sant'Agabio dove, in un supermercato, era in corso una colluttazione tra un uomo e una guardia giurata che lo aveva sorpreso mentre nascondeva merce rubata sotto i vestiti. Una volta in Questura, l'uomo è stato riconosciuto da diverse vittime di reato, tra queste anche un raider al quale il pregiudicato aveva portato via la bicicletta dopo averlo gettato a terra.



A insospettire la squadra mobile era stata la modalità per avvicinare le vittime, sempre ricorrente: dei movimenti simili a una danza con l'intento di abbracciare la persona, al fine di cercare un contatto per sottrarre il portafoglio, il telefono o quel che trovava.

Altre volte colpiva leggermente la vittima o la spingeva al fine di far perdere l'equilibrio per poi sottrarre quello che riusciva. Per

il 23enne è stata decisa la misura cautelare in carcere. Un 19enne che era con l'arrestato al supermercato, è stato denunciato. Le

indagini proseguono per stabilire se l'arrestato è autore di altri furti e rapine avvenuti in città recentemente.