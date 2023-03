Arrestato il rapinatore di farmacie

I carabinieri di San Mauro hanno arrestato un 51enne di Settimo Torinese per rapina aggravata.

Questa mattina l'uomo ha assaltato la farmacia Santa Chiara di via Cascina Nuova a Settimo, facendosi consegnare qualche centinaio di euro. Poco dopo ha tentato il colpo anche alla farmacia San Giuseppe di piazza Vittorio Veneto, con il volto coperto e armato di un coltello. Solo che qui è stato intercettato dai carabinieri che lo stavano cercando e che hanno notato il suo scooter parcheggiato vicino alla farmacia.

L'uomo è stato fermato e portato in caserma: sarebbe anche il responsabile di altre due rapine, sempre ai danni di farmacie di Settimo Torinese, andate a segno sabato scorso.