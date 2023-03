Arriva Glocal Film Festival, versione pop

74 film brevi, documentari e lungometraggi, di cui 29 in concorso per li Glocal 2023. Le opere in competizione sono 5 per il concorso documentari Panoramica Doc, poi altre 5 per il concorso documentari brevi Doc Short, 3 nel progetto Professione Documentario e infine 16 cortometraggi in gara per Spazio Piemonte. Completano il quadro glocal 2 omaggi, 2 lungometraggi fuori concorso, 5 mostre e altri 6 eventi speciali (due masterclass e quattro focus tematici).

Fra gli ospiti della pop edition ci saranno Valerio Berruti, Eugenio Cesaro, Riccardo Donna, Letizia Lamartire, Lucio Pellegrini, Emanuele Pasquet, Irene Dionisio, Paolo Mitton.

Ad aprire un documentario dal fattore glocal molto elevato e fresco di riconoscimento quale Miglior film ai Nastri d’Argento (categoria Il grande calcio, gli eroi dello sport), La bella stagione di Marco Ponti, che mercoledì 15 marzo alle 21.00, al Cinema Massimo MNC, sarà ospite in sala insieme al ex-capitano della Sampdoria, Luca Pellegrini, per introdurre il film sulla storia della gloriosa Sampdoria di Roberto Mancini e Gianluca Vialli, campione d’Italia nel 1991.

Ponti presenterà l’opera insieme ad Alice Filippi, ma la serata sarà anche occasione per assegnare al regista aviglianese il Premio Riserva Carlo Alberto 2023, riconoscimento che per il sesto anno Glocal assegna a un personaggio del mondo cinematografico capace di esportare l’eccellenza piemontese.