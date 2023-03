Svolsero una "innegabile funzione di supporto" alle iniziative delle istituzioni, in Valle di Susa, nel sostegno dei migranti in difficolta'. E' una delle ragioni - come si legge nelle motivazioni della sentenza - per le quali il tribunale di Torino ha assolto, dichiarando la "tenuita' del fatto'', 18 anarchici processati per avere occupato una ex casa cantoniera a Oulx trasformandola in un punto di accoglienza degli stranieri diretti verso il confine francese. I fatti risalgono al 2018/19.