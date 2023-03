In corso dalle prime ore di questa mattina ad Asti la maxi operazione "Countryman", condotta dalla squadra mobile della polizia di Stato e coordinata dalla procura di Asti. L'operazione è in corso nel quartiere Praia della città e vede un ampio dispiegamento di agenti per l'esecuzione di quattro misure di custodia cautelare in carcere e perquisizioni.