Ad Asti il raduno nazionale dei paracadutisti

Asti ospiterà il ventinovesimo raduno nazionale dell'ANRd'I, Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, in programma dal 23 al 25 giugno. La tre giorni torna in presenza dopo la pandemia, per accogliere quasi 10mila paracadutisti da tutta Italia.

Domani il primo evento di avvicinamento, con il convegno "Il paracadutismo militare nella storia", con relatori d'eccezione il generale di Corpo d'armata Marco Bertolini, e i generali di brigata Raffaele Iubini e Enrico Pollini.