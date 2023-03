Stop a diesel e benzina nel 2035, l'Ue rinvia la decisione

Rinviato il voto sullo stop ai motori diesel e benzina nel 2035. Lo fa sapere la presidenza svedese. Il comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue (Coreper) pochi minuti dopo essersi riunito in sessione, ha deciso di rinviare a data da destinarsi il voto sul regolamento sulle emissioni di auto e furgoni. A pesare, oltre al no dell'Italia e alle posizioni di fatto contrarie di Polonia e Bulgaria, è la posizione della Germania. La proposta era stata fatta per raggiungere l'obiettivo della neutralità tecnologica e delle emissioni zero. Alcuni paesi, tra cui Italia e Polonia, si oppongono per l'aumento degli oneri che andrebbero a gravare sui cittadini. Alcune fonti diplomatiche europee spiegano che è opportuno che i Paesi creino incentivi per i produttori di auto affinché possano mettere sul mercato veicoli a zero emissioni al minor costo possibile.

Pichetto Fratin: “Servono tempistiche compatibili con l'industria”

Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin afferma che il rinvio della decisione "tiene giustamente conto di una forte resistenza di alcuni Paesi europei, con l'Italia in prima fila, a un'impostazione del Regolamento troppo ideologica e poco concreta". “L'Italia - prosegue Pichetto - ha una posizione molto chiara: l'elettrico non può essere l'unica soluzione del futuro, tanto più se continuerà, come è oggi, ad essere una filiera per pochi”. Per Pichetto bisogna puntare sui carburanti rinnovabili che pongono meno problemi all'occupazione e alla produttività. Infine: “la decarbonizzazione del settore dei trasporti, che resta obiettivo prioritario deve tenere conto delle peculiarità nazionali e di tempistiche compatibili con lo sviluppo del settore dell'automotive”. E l'azienda automobilistica che ha il suo cuore a Torino e provincia può, almeno per ora, tirare un sospiro di sollievo.

Cosa sta succedendo in Europa

Il Parlamento europeo ha approvato a febbraio scorso la riduzione delle emissioni di C02 di tutti i veicoli a partire dal 2035, con lo stop definitivo, per quella data, all'immatricolazione tutte le auto trainate da motori diesel e benzina, comprese quelle ibride e a gas. Lasciando, di fatto, solo l'auto elettrica. Ma la norma deve essere adottata anche dal Consiglio europeo, ed è qui che si è arenata. A luglio del 2021 la Commissione ha avanzato una proposta sulla revisione delle emissioni di anidride carbonica per i nuovi veicoli anche commerciali dal titolo Fit for 55.