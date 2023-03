Aveva travolto e ucciso un anziano, motociclista ai domiciliari

Il 20 dicembre, a Ponderano, alle porte di Biella, aveva investito con la moto e ucciso un anziano che attraversava la strada. Ora, per l'uomo, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Lo ha deciso il Tribunale del riesame di Torino.

Il centauro era risultato in stato di ebbrezza. Non solo. Guidava con la patente revocata, visto che era già stato sorpreso al volante durante un precedente periodo di sospensione. Subito arrestato dalla polizia stradale, il giudice per le indagini preliminari aveva poi disposto, per lui, la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In seguito, il pubblico ministero ha presentato ricorso al Riesame di Torino, che ora ha disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari.