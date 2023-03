Baby gang rapina quindicenne a calci e pugni

Ancora una baby gang protagonista della cronaca a Torino. Tre ragazzi e due ragazze tra i 14 e i 17 anni arrestati dai carabinieri in corso Giulio Cesare. L'accusa: rapina in concorso. Secondo gli investigatori avrebbero avvicinato in strada un quindicenne, aggredendolo con calci e pugni. Bottino: una collanina d'oro, un paio di occhiali da sole e dieci euro. La vittima, dopo essere fuggito, ha sporto denuncia e i carabinieri sono rapidamente risaliti al gruppo che sarebbe più ampio dei cinque, ora ai domiciliari. Sarebbero stati identificati anche due tredicenni, non imputabili per l'età.

In base a un sondaggio condotto per la ricerca Giovani Dentro Fuori, più del 40 per cento dei giovani detenuti di Torino viene da Barriera di Milano. Le istituzioni hanno lanciato l'allarme su una povertà materiale ed educativa che sembra quasi predestinare al carcere. Carcere che però raramente recupera. Secondo le conclusioni dello studio l'unica via d'uscita è prevenire, fornendo strumenti culturali e un lavoro.