Basket A2, Torino cerca la finale di Coppa Italia

Prendono il via questa sera alle 17.45 sul parquet di Busto Arsizio le semifinali di Coppa italia della Serie A2 2023 di Basket. Cremona e Torino si contendono un posto nella finalissima. I lombardi in classifica sono primi a parimerito con Cantù ma con una partita in più. I piemontesi quarti a 29 punti, 7 punti dalla vetta, numeri aggravati dalla penalizzazione di tre punti decisa ad inizio stagione.

Nei precedenti in campionato i gialloblu piemontesi hanno battuto per due volte i lombardi che, dopo la sconfitta di fine gennaio a Cremona contro Torino ha trovato cinque vittorie consecutive.

Cremona occupa la prima posizione in classifica del girone Verde (a pari merito con Cantù, ma con una partita in più) e dopo la sconfitta casalinga contro i torinesi di fine gennaio ha inanellato 5 vittorie consecutive, confermandosi una corazzata che punta alla promozione nella massima serie. Torino, dopo la sconfitta casalinga contro Trapani e la vittoria sempre in casa conto Rieti cerca continuità anche se la squadra sembra in un momento di difficoltà.

Palla a due quindi alle 17.45.