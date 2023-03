Beatrice Masini, la traduttrice di Harry Potter, ci racconta l'editoria per ragazzi

“Chi scrive per bambini e ragazzi lo deve fare in maniera onesta, evitando l’autocompiacimento e ricordando i bisogni, le attese e le necessità del giovane lettore”. Lo dice Beatrice Masini a Petrarca. La Direttrice editoriale di Bompiani, traduttrice italiana della saga di Harry Potter e scrittrice per bambini e adulti, ha presentato il suo ultimo libro dedicato a Louisa May Alcott, l’autrice di Piccole donne. Una ragazza forte per forza- ha spiegato la Masini- che attraverso la scrittura ha raggiunto l’indipendenza economica che sognava e non scontata nel 1800.