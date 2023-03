"Bene il Piemonte col Pnrr, sull'immigrazione i governi devono parlarsi in fretta"

Seconda giornata torinese per la commissaria europea per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, ospite del Cities Forum.

Tanti i temi toccati oggi dalla commissaria, a partire dai fondi a disposizione del Piemonte con il Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza.

“L'Italia ha due strumenti molto importanti attualmente, uno è il Recovery Fund e l'altro sono i fondi strutturali. Sono due binari di sviluppo che hanno logiche diverse e tempistiche diverse - ha detto - Sono strumenti diversi che però devono lavorare insieme. E devono farlo su direttrici comuni che sono la transizione energetica, la transizione industriale, tenendo conto del fatto che il cambiamento climatico è un'emergenza”. E poi ha precisato: “Su questo il Piemonte è ben piazzato perché ha una tradizione industriale forte, ha le competenze perché ci sono le università e anche la sua posizione geografica, al centro dell'Europa, è positiva”.

Secondo Ferreira, c'è una cooperazione molto buona tra Europa e Piemonte. "Qui - ha proseguito - c'è una forte tradizione industriale e turistica, e ci sono grandi competenze. Torino e il Piemonte sono esempi di come adattarsi ai cambiamenti, i modelli che vedo qui sono di grande ispirazione per le altre città europee. Noi sosteniamo con i nostri fondi questo processo di trasformazione".

Elisa Ferreira ha parlato anche di immigrazione. "L'immigrazione - ha aggiunto - è un problema globale a cui dobbiamo dedicare molta attenzione. I Governi hanno la

loro autonomia, ma devono discutere in fretta. E spero ci saranno passi avanti importanti in tempi rapidi, su cosa è giusto fare e cosa no. Un buon esempio, ci è venuto dall'accoglienza incredibile che abbiamo riservato ai migranti ucraini".

Per poi proseguire: "Noi facciamo tutto quanto è possibile fare, ognuno al suo livello. L'Europa ha proposto una strategia globale per fare in modo che il problema sia gestito con un approccio umanitario distinguendo i migranti economici dai rifugiati, poi spetta a ciascun Paese applicarla. Il nostro auspicio è che velocemente ogni

Stato decida di lavorare insieme agli altri, nel modo migliore".

L'immigrazione si collega anche al declino demografico europeo. "L'Europa - rimarca la commissaria - sta diventando molto vecchia: le nostre stime ci dicono che nel 2050 se non si fa qualcosa ci saranno 35 milioni in meno di persone in età lavorativa e questo dato pone al centro anche i nostri rapporti con gli altri continenti - ha concluso --. I migranti sono molto giovani e hanno bisogno di posti accoglienti dove crescere i loro figli e le loro famiglie: questo va tenuto presente con strategie adeguate quando

affrontiamo la questione migratoria".