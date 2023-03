Bici ai Murazzi, divieto di stazionare in centro per i 5 giovani accusati

I cinque ragazzi, accusati di tentato omicidio in concorso per aver lanciato - il 21 gennaio scorso - la bici dai Murazzi che colpì il 23enne studente siciliano Mauro Gloriso, non potranno accedere o stazionare davanti ai pubblici esercizi o locali del centro di Torino. Il provvedimento della durata di due anni è stato preso dal questore "considerata la pericolosità sociale dei componenti del gruppo - ora agli arresti domiciliari o in regime di custodia cautelare in carcere - per il pericolo di reiterazione di reati che possono mettere in pericolo la sicurezza pubblica".

Le indagini

A fermare i cinque giovani poco più di due settimane dopo l'accaduto erano stati i carabinieri che avevano avviato le indagini, subito dopo il ferimento del giovane. Per giorni i militari avevano analizzato minuziosamente le numerose testimonianze raccolte sul posto e nei giorni successivi e visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini e privati, oltre 120 telecamere e decine di ore di registrazioni , che avevano permesso di raccogliere gravi indizi di responsabilità a carico dei cinque indagati. Alle indagini un contributo importante era stato fornito da alcuni giovani testimoni che aderendo agli appelli alla collaborazione, si erano rivolti ai carabinieri per raccontare quanto avevano visto. Per sollecitare chi aveva visto a rivolgersi ai militari, subito dopo l'accaduto c'era stato l'appello del comandante provinciale dei Carabinieri di Torino, Claudio Lunardo, poi del sindaco, Stefano Lo Russo, mentre gli amici del giovane ferito avevano diffuso messaggi sui social.