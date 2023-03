Blutec acquisita da Delta Ts

La Blutec di Asti, in amministrazione straordinaria dal 2019, passerà nelle mani di Delta Ts, società torinese specializzata nel settore dello stampaggio termoplastico, nella progettazione e costruzione di stampi per materie plastiche più la progettazione e la produzione di valvole e filtri per il settore automotive.

Lo hanno comunicato i commissari straordinari Andrea Filippo Bucarelli, Giuseppe Glorioso e Fabrizio Grasso, dopo il via libera all’operazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’asta competitiva per l’assegnazione dello stabilimento astigiano si era aperta a metà settembre del 2022 sulla base di tre criteri: il prezzo offerto, gli impegni occupazionali, il piano industriale. L’acquisizione riguarderà l’intero complesso aziendale, le attività, i marchi, le autorizzazioni, le concessioni e le licenze in essere in funzione del massimo assorbimento possibile della forza lavoro.

Già a partire dai prossimi giorni verrà avviata la procedura di cessione di ramo d’azienda che vedrà di fatto coinvolte le organizzazioni sindacali.