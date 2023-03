Blutec di Asti, attesa per il nome del nuovo acquirente

Centonove lavoratori con il fiato sospeso. Si attende a breve che il Ministero dello Sviluppo economico comunichi qual è l'acquirente più idoneo di Blutec tra due candidati.

L'azienda astigiana che produce sistemi di illuminazione per il settore dell'automotive ha alle spalle una storia lunga e travagliata, caratterizzata da una pesante riconversione industriale, da continui cambi di proprietà e da un vero e proprio bagno di sangue sul fronte occupazionale (dai circa 700 addetti del 1990 si è passati agli attuali 109, di cui 105 ad Asti e 4 a Rivoli).

L’offerta “vincolante e irrevocabile” comprende l’immobile, gli impianti, i marchi (Euroweld e Ages Illuminazione) e i contratti in essere. Come stabilito dalla legge Marzano, chi rileverà l’azienda dovrà garantire per almeno due anni la prosecuzione dell’attività nello stesso sito, il mantenimento degli attuali posti di lavoro.