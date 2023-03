Cade dal tetto di un capannone, operaio muore a San Mauro

Un operaio è morto a seguito di un incidente sul lavoro a San Mauro Torinese.

Si chiamava Amel Marusic. Aveva origini bosniache, 33 anni, era residente a Biella e lavorava per un'impresa di Mottalciata.

L'uomo è precipitato dal tetto di un capannone di via Emilia, durante lavori di ristrutturazione. Lì avrebbe dovuto traslocare al più presto una nuova attività. Lo stabile si trova nell'area industriale Pescarito e nessuno dei dipendenti delle altre aziende conosce la ditta che intendeva subentrare mentre ora l'edificio è sotto sequestro così come il camion dell'impresa edile.

Secondo una prima ricostruzione, l'operaio ha appoggiato il piede su una lastra di plexiglass non fissata e ha perso l'equilibrio. Il volo, di circa dieci metri, non gli ha dato scampo.

L'incidente è avvenuto ieri ma è stato reso noto soltanto oggi, Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso e degli ispettori dello Spresal dell'Asl To4 per chiarire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme che regolano la sicurezza sul lavoro. Sul posto è arrivato anche il pubblico ministero di turno della Procura di Ivrea.