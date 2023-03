Callforwomen al teatro Gobetti e musei gratis per le donne

Diversi gli appuntamenti culturali di oggi al femminile. Al teatro Gobetti di Torino reading #callforwomen di Ippolita Majo alle 11.30 dell'8 marzo sulla condizione lavorativa delle donne oggi. Lo Stabile di Torino insieme allo Stabile di Napoli, al Biondo di Palermo, al Franco Parenti di Milano e al Teatro di Roma porta in scena il reading curato da Leonardo Lidi e Francesca Bracchino e vedrà in scena Cecilia Bramati, Ilaria Campani, Sara Gedeone, Maria Trenta.



Museo Egizio

Ingresso gratuito per tutte le donne in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell'8 marzo

Orario: dalle 9 alle 18.30



Musei Reali

Ingresso gratuito per tutte le donne in occasione dell'8 marzo in tutti i musei statali.

Orario: dalle 9 alle 19

Fondazione Torino Musei

Ingresso gratuito per tutte le donne alle collezioni permanenti e alle mostre nella giornata dell'8 marzo. Fino a domenica 12 marzo i musei propongono inoltre visite guidate tematiche, a cura di Theatrum Sabaudiae, e conferenze.