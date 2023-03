Cameri, motociclista muore investito da un camion

Un motociclista di circa quarant'anni è morto in un incidente avvenuto a Cameri al confine con il territorio comunale di Novara. L'uomo in sella a una motocicletta, mentre transitava all'altezza della sede dei testimoni di Geova, è stato investito da un camion, a qualche centinaio di metri dallo svincolo della tangenziale. Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto che costatare il decesso. Sul posto anche la polizia locale di Cameri per i rilievi.