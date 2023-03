Carnevale di Ivrea, le arance diventano fertilizzanti

Sono 659.160 i kg di arance che, utilizzati per la battaglia al Carnevale di Ivrea, diventeranno fertilizzante compost. Lo ha fatto sapere con una nota la Società canavesana servizi, il consorzio che si occupa della raccolta rifiuti in città. Visti gli enormi quantitativi conferiti in un brevissimo lasso di tempo, sono stati coinvolti due differenti impianti, a Santhià e a San Damiano d'Asti, a cui sono state consegnate le arance. Sempre durante il Carnevale la società ha recuperato anche 36.390 kg di cassette di legno e 25mila chili di cassette di plastica che, conferite nell'impianto di Gaglianico, saranno riciclate.