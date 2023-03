"Caro amico ti scrivo...", in mostra la storica corrispondenza del Toro

Il titolo strilla l'occhio al rossoblu Lucio Dalla. Il contenuto è invece squisitamente granata, anche se protagonisti sono anche gli altri club italiani. Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di Grugliasco (Torino) inaugura sabato 25 marzo alle 16 la mostra a ingresso libero “Caro amico ti scrivo”, visitabile fino a domenica 16 luglio 2023 nella sala della Memoria.

L'esposizione documenta i rapporti epistolari intercorsi dal 1924 agli inizi degli anni Trenta tra il Torino Football Club e le altre società calcistiche, allora denominate sportivamente “Consorelle”. I documenti sono tutti originali e datati ormai un secolo fa. Sono stati recuperati dai fondali abbandonati del Filadelfia nel lontano 1996 per opera dei volontari dell’Associazione Memoria Storica Granata costituita due anni prima, dopo l’abbandono del Fila da parte del Torino, salvandoli da sicura perdita insieme a tante altre uniche e straordinarie memorie.

Il carteggio nel suo insieme è composto da una serie di faldoni contenenti telegrammi e lettere di ogni genere, oggi in gran parte sostituiti dai più immediati ma informali strumenti elettronici. Centinaia e centinaia di documenti che attestano il rapporto tra Il Torino e una sessantina di società italiane e una ventina straniere. Diverse società militano ancora oggi nella massima serie, altre sono rilegate in serie minori se non addirittura scomparse, ma ogni documento mantiene inalterata la sua bellezza.