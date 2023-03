Novanta bovini morti nell'incendio di un cascinale nell'Ovadese

Almeno novanta bovini sono morti nell'incendio divampato in un'azienda agricola di Carpeneto, nell'Ovadese, in provincia di Alessandria. Le fiamme - il cui innesco è ancora da chiarire e che sono state poi alimentate dal forte vento - hanno interessato la stalla e il capannone del fieno, su un'area di circa 500 metri quadrati. Nella cascina c'era un centinaio di capi: solo 7 o 8 sarebbero stati portati in salvo, anche grazie all'aiuto dei vicini.

Il rogo è scoppiato nella Cascina Lunghi, in frazione Madonna della Villa. Sono andate distrutte quasi tutte le attrezzature, a eccezione di un trattore e due rimorchi, che sono stati messi in sicurezza. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e stanno impegnando cinque squadre dei vigili del fuoco e diversi abitanti della zona. “Andranno avanti tutta la notte e molto probabilmente anche domani”, riferisce il sindaco di Carpeneto Gerardo Pisaturo, pompiere di professione.

Nelle stesse ore nell'Acquese hanno preso fuoco anche i boschi di Ponzone, al confine con Cartosio. Due famiglie sono state evacuate in via precauzionale. “Se non sopraggiungeranno altri problemi - spiega il sindaco di Ponzone Fabrizio Ivaldi - potrebbero rientrare presto”.