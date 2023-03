Case popolari. Arriva la proroga dei pagamenti dei "morosi incolpevoli"

Dalla Regione arriva una boccata d’ossigeno per i 7600 «morosi incolpevoli» che abitano nelle case di edilizia popolare che non sono riusciti a pagare nemmeno la quota minima (il 14 per cento del loro reddito) lo scorso anno. Con una delibera approvata in giunta, è stato infatti prorogato il termine di pagamento della quota dal 31 marzo al 30 giugno.

I «morosi incolpevoli» sono coloro che versano in condizioni di estremo disagio, con un Isee inferiore ai 6500 euro e che, a causa dell’onda lunga dell’effetto Covid e dell’aumento dei costi dell’energia, sono in grave e preoccupante aumento. Gli Enti gestori, sempre secondo le indicazioni della nuova delibera, comunicheranno alla struttura regionale competente l’ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari entro il 31 luglio.